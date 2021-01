Sci-fi, které změní život! Robotickou ruku pohání pouze lidské myšlenky

Dva vynálezci v Keni vyvinuli robotickou paži, která by mohla změnit život lidem se zdravotním postižením. Všechno pohánějí pouze mozkové signály, které se pomocí přijímače převádějí na elektrický proud. Znamená to tedy, že pohybovat se mohou pouze na základě lidské myšlenky. Rameno je vyrobeno z recyklovaného dřeva a jiných materiálů a pohybuje se svisle i vodorovně. V Keni žije více jak milion lidí, kteří přišli o končetinu. Většina z nich při nehodách nebo obrně. Jak tento vynález, který by jim měl pomoci, vypadá, se podívejte ve videu.