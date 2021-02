SCIO mělo výpadek u přijímaček! Test nemohly dokončit stovky studentů

Sobotní termín Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) společnosti SCIO provázely technické problémy. NSZ slouží u mnohých vysokých škol jako přijímačky. Obyčejně se vyplňují na předem určených místech, kvůli pandemii koronaviru je ale dělají studenti z domu.



Pro studenty představují zkoušky velký stres a zátěž. Za NSZ se také platí. Základní cena je 530 korun za termín, dále jsou příplatky za online variantu, přípravu a certifikát. Termínů může absolvovat student několik, poplatky tak vyjdou i na několik tisíc korun.



"Já se omlouvám, ale po dvouhodinovém čekání bez možnosti odejít od PC odmítám v tomto (psychickém i fyzickém) stavu absolvovat test ze ZSV. Myslím, že máme nárok na náhradní termín druhé části OSP a celé části ZSV pro ty, kteří dnes měli technické problémy," napsala na sociálních sítích Julie.



"Já to vetuju. Vypínám nahrávání, už mě to fakt s***. Celý test jsem udělala, ale nahrávací program se totálně zasekl a nejspíš, když ho ukončím smažu i celou nahrávku – telefon nikdo nezvedá, na email se neodpovídá. Končím!" reagovala rozhodně Anastázie.

U men sti astnk zkouek OSP a VP se momentln potkme s krtkodobm vpadkem systmu online testovn.... Zveejnil(a) Nrodn srovnvac zkouky dne Sobota 6. nora 2021



Účastníci zkoušek také měli problém se dovolat na zákaznickou linku, mnozí tak ani nevěděli, co se stalo. "Jsou to problémy na straně externího dodavatele. Software špatně vyhodnotil přechod z jedná části testu do druhé a tím vznikl části studentů problém," popsal mluvčí společnosti Bohuslav Bohuněk. Celé jeho vyjádření si můžete poslechnout pod titulkem článku.



Podle SCIO postihly problémy asi pět procent uchazečů, kteří měli vyplňovat test studijních předpokladů. Celkem se jich zúčastnilo asi deset tisíc, reálně se tak problémy dotkly několika stovek účastníků.

Jet jednou se velice omlouvme za vznikl komplikace s pechodem mezi oddly testu OSP, v tuto chvli je nebudeme... Zveejnil(a) Nrodn srovnvac zkouky dne Sobota 6. nora 2021



"Postižení studenti dostanou možnost dokončit test, nebo udělat druhou část, v mimořádném termínu, který bude příští víkend, nebo, pokud budou chtít, jim budou vráceny peníze," dodal Bohuněk.



"Všem se omlouváme, nijak nás to netěší, po externím dodavateli budeme požadovat kompenzace za tuto nepříjemnost," řekl Bohuněk. Předcházející termíny NSZ se zatím obešly bez větších problémů.