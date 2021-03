Sčítání 2021 se blíží a bude jiné, než dříve! Tyto otázky vás čekají

Sčítací formulář pro domácnost se bude skládat ze dvou částí, a to z části s údaji o bydlení a složení domácnosti a z části za jednotlivé osoby. Formulář pro fyzické osoby obsahuje nejprve otázky na místo obvyklého pobytu. Zjišťuje se nejen to k datu sčítání, ale také rok před sčítáním a v době narození.

"To je důležité pro zjišťování migračních trendů. Tedy odkud a kam se lidé stěhují, zda do větších měst přicházejí jen obyvatelé z okolních obcí, nebo i ze vzdálenějších lokalit, zda se na venkov vracejí ti, kdo se tam narodili, nebo život na vesnici přitahuje spíše lidi narozené ve městech," vysvětlil předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček.

Další sada otázek by měla obsahovat dotazy ohledně ekonomických aktivit a zaměstnání. Zásadní jsou také údaje o dojíždění do práce či do školy, jelikož mají vliv na plánování veřejné dopravy. Sčítací formulář zjišťuje, kam a jak často lidé do práce či do školy cestují a jaké k tomu využívají dopravní prostředky.

Ženy ve věku 15 a více let v rámci sčítání budou rovněž muset vyplnit také to, kolik se jim narodilo dětí. Formulář obsahuje také nepovinné otázky týkající se národnosti a náboženské víry. Český statistický úřad zároveň ale apeluje na lidi, že je vhodné i tyto odpovědi uvést.



"Pro církve a národnostní menšiny jsou totiž údaje o počtech jejich příslušníků velmi důležité a sčítání je jedinou možností, jak je zjistit. Znalosti o zastoupení různých národností či náboženských skupin ve městech či regionech pomáhají při organizování aktivit zaměřených na tyto cílové skupiny,“ informuje ČSÚ.

Do formuláře o bydlení se poté zaznamená způsob samotného bydlení, zda člověk bydlí ve vlastním či v nájmu a základní parametry bytu, tedy podlahovou plochu, počet místností a polohu bytu v domě. Následují otázky na připojení na plyn a vodovod a na způsob vytápění a používané palivo. Poslední část formuláře pak bude zjišťovat počet osob v domácnosti a vztahy mezi nimi.

Český statistický úřad uvádí, že vyplnění sčítacího formuláře zvládne opravdu každý a nezabere více než deset minut času. "Čas, který strávíte vyplněním sčítacího formuláře, závisí na počtu osob v domácnosti a na znalosti všech potřebných údajů. Průměrně trvá vyplnění společné části sčítacího formuláře za byt a domácnost deset minut a druhé části pět minut za jednu osobu," dodal Rojíček.

Sčítání lidu se koná vždy jednou za 10 let, tentokrát však bude poprvé probíhat i online na webu scitani.cz. Lidé ho tak mohou snadno splnit z domova bez nutnosti setkání se s sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání.