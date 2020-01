Sčítání lidu bude i elektronicky. Co všechno budeme muset prozradit

Nové sčítání už Český statistický úřad (ČSÚ) pilně připravuje, ač vypukne až 27. března 2021. Sčítání se konají na území České republiky v téměř pravidelných desetiletých intervalech od roku 1869, poslední se uskutečnilo v březnu 2011. To následující tak bude probíhat přesně 100 let od prvního československého sčítání lidu z roku 1921.

"Sčítání je bezpochyby největším a nejnáročnějším projektem Českého statistického úřadu. Samotná jeho příprava trvá několik let a podílí se na něm stovky lidí,“ uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

V chystaném sčítání se zřejmě ve velkém dočkáme využití moderních technologií, formulář bude možné vyplňovat i elektronicky. "Občanům chceme nabídnout co největší komfort, a tedy možnost sečíst se on-line prostřednictvím počítače či mobilu. Celý proces tak bude moci proběhnout bez jakékoliv komunikace s úřadem,“ přibližuje Marek Rojíček.

Tiskopisy k ručnímu vyplnění sčítací komisaři doručí pouze těm, kdo informace do sčítání neodešlou elektronicky. Na on-line vyplnění budou mít občané dva týdny, skončí 9. dubna. Dodatečné tiskopisy by se k občanům měly dostat do 26. dubna, statistici by je měli získat zpět nejpozději do 11. května.

Se vstupem moderních technologií je třeba vyřešit otázku zajištění ochrany a bezpečnosti získaných dat. Za systém, který sběr dat umožní a současně je patřičně ochrání, je ČSÚ ochoten zaplatit 28,9 milionu korun bez DPH. Výhradně on-line probíhající sčítání mohlo přinést značnou finanční úsporu, protože ale souběžně zůstal zachován i systém papírových tiskopisů, rozdíl v nákladech nebude nakonec tak propastný. Celý projekt bude oproti minulému asi o 22 % levnější a vyžádá si zapojení menšího počtu zaměstnanců.

Nižší bude nejen cena sčítání, ale i počet údajů, na které se bude dotazník ptát. Před devíti lety se vyplňovalo 47 údajů, za rok jich bude pouze 27. Zmizely například dotazy na náboženské vyznání, počet zaměstnání nebo doba dojezdu do zaměstnání. Nad tím se někteří poslanci pozastavovali, podle nich mohly kategorie ve sčítání zůstat, otázky mohly být dobrovolné.

Zjišťovat se bude například obvyklé bydliště, národnost, mateřský jazyk, vzdělání, počet dětí, ekonomická aktivita, zaměstnání, místo pracoviště/školy, frekvence dojížďky do zaměstnání či školy a dopravní prostředek. ČSÚ si z jiných administrativních zdrojů sám doplní například státní občanství či rodinný stav.

V prbhu bezna a dubna roku 2021 se opt po 10 letech uskuten stn lidu, byt a dom! Vldn nvrh tohoto zkona dnes ve snmovn proel prvnm tenm. Oproti roku 2011 budou oban vyplovat o polovinu mn informac a navc online z pohodl svho domova — Alena Schillerov (@alenaschillerov) January 29, 2020

I přes výhrady Sněmovna tuto středu v prvním čtení návrh Zákona o sčítání lidu, domů a bytů 2021 podpořila. Vláda návrh schválila již v září loňského roku.