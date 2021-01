Sčítání lidu v ohrožení! Hamáček řeší, jestli má smysl ho pořádat

Koronavirová pandemie možná neumožní sčítání lidu v avizovaném termínu. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že o tom bude jednat s ministerstvem zdravotnictví. Letos by se sice měla část sčítání odehrát online, problém je ale s terénní fází.

Sčítání lidu se koná každých deset let a mělo by začít letos 27. března. Ministr vnitra ale bude s ministerstvem zdravotnictví řešit, zda termín nezmění.

"Požádali jsme ministerstvo zdravotnictví, aby dalo stanovisko, jestli má smysl sčítání realizovat. Pokud by hrozilo epidemické riziko, muselo by být sčítání přesunuto na jiný termín,“ řekl Hamáček.



Letošní sčítání lidu počítá s online fází. Tu by ovšem mělo doplnit i terénní sčítání, kterého se vláda obává. "Online přes internet a bez kontaktu se sčítacím komisařem se můžete sečíst od 27. března do 9. dubna. Pokud se nesečtete online, budete muset v době od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat tištěný formulář," uvedl Český statistický úřad (ČSÚ).

Podle Hamáčka budou mít poslední slovo odborníci. "Zjišťujeme stanovisko ministerstva zdravotnictví, finální slovo budou mít odborníci. Posunutí termínu by znamenalo i novelizaci zákona,“ dodal ministr.

