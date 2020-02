Policie varuje! Zveřejněním fotky dítěte mu můžete hodně ublížit!

Městská policie Brno se na svých stránkách rozhodla varovat před nebezpečím, jaké internet skrývá, pokud ukládáme fotky svých dětí na online servery.

Jedním z důvodů sepsání tohoto varování byl případ, kdy se fotky českých dětí objevily na ruském pedofilním serveru, který byl už v roce 2014 označen soudem v Kansasu jako web sloužící k výměně a sdílení dětské pornografie.

Každá fotka, která je jednou vložena na web, zůstane na internetu, a není možné ji smazat. Navíc si ji mohl už někdo stáhnout do svého počítače a později ji může šířit dál svým kontaktům nebo opět nahrát na sociální sítě.

A vůbec nezáleží na tom, kolik fotek sdílíme, zájem o ně může vyvolat jediná z nich. Nejsme to ale jen my, kdo šíří informace o našich dětech, je to i škola nebo školka, jednotlivé kroužky, které navštěvují, nebo i přátelé.



Často si toto potencionální riziko neuvědomujeme, ale internet se takto stává velmi nebezpečnou sítí. Existují totiž lidé, kteří cíleně procházejí cizí profily, aby našli "atraktivní“ fotografie či videa dětí.

Na veřejnosti málo známé a poměrně těžko přístupné síti, tzv. darknetu, sdílejí totiž pedofilové právě takové fotografie a doplňují je o komentáře sexuálního charakteru. Odtud se fotky mohou dál šířit.



Z jednotlivých fotografií je také možné poznat, kde byly pořízeny, kam chodí děti do školy nebo co dělají ve volném čase – často stačí nepatrný detail, například budova v pozadí, číslo autobusu nebo jméno zastávky. Fotografie ale může sdělit i velmi citlivé údaje, například jméno dítěte uvedené na školním sešitu.

Brněnská policie také upozorňuje na to, že nejde jen o to, koho na sociálních sítích máme ve svých "přátelích“, jediný nevinný "like“ může způsobit šíření fotografie napříč celou sítí kontaktů.

Není možné se ani zaručit za všechny online "přátele“ nebo za ty, kteří mohou daný příspěvek vidět. Je proto důležité vědět, kdo naše příspěvky komentuje nebo kdo naše příspěvky sdílí či sleduje.