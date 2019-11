Sebastian (15) je stále v umělém spánku! Další cestující už propustili

Tragická nehoda se stala před jedenácti dny krátce po jedné hodině odpoledne. Podle deníku tvnoviny.sk se jedná o jednu z nejtragičtějších dopravních nehod na Slovensku. Zemřelo dvanáct lidí a dalších dvacet lékaři převezli do nemocnice ve městě Nové Zámky a do Nitry.

Domů se už vrátilo osmnáct cestujících včetně pětašedesátiletého řidiče autobusu. Bohužel stále o život bojuje teprve patnáctiletý Sebastian. Chlapec je už deset dní v umělém spánku a jeho stav je kritický. Podle deníku je hospitalizovaný na klinice anesteziologie a intenzivní medicíny. V péči lékařů je ještě jedna z cestujících.

Slovenská policie nehodu stále vyšetřuje. "Vzhledem k probíhajícímu řízení a pozůstalým nebudeme k případu poskytovat žádné další informace," uvedla pro portál policejní mluvčí Renáta Čuháková.

Experti by měli momentálně zkoumat kamion i nákladní auto. Zatím není jasné, co bylo prvotní příčinou nehody. Někteří svědci si myslí, že jel řidič kamionu moc rychle. Poté se podle odborníků rozkýval a narazil do boku autobusu.

Připomeňte si reportáž o nehodě u Nitry: