Sebastian po nehodě u Nitry pořád bojuje o život! Kamarád mu zemřel

Alex a Sebastian se ve středu po poledni vraceli ze školy, domů už ale nedojeli. Jeden z nich při srážce autobusu s náklaďákem na místě zemřel, druhého s velmi těžkými zraněními záchranáři převezli do nemocnice. Doteď 15letý chlapec z Kolíňan bojuje o život.

"Seděli spolu, tak jako vždycky, když jeli ze školy. Doufám, že to Sebo přežije," uvedl pro portál Nový čas Sebastianův kamarád. Zraněný mladík podstoupil ihned po převozu do nemocnice v Nových Zámcích náročnou operaci, jeho stav se ale příliš nelepší.

"Je nadále v umělém spánku, jeho stav je stále kritický a zůstává hospitalizovaný na klinice anesteziologie a intenzivní medicíny," sdělil pro portál tvnoviny.sk mluvčí nemocnice Ján Baček. Čtyři pacienty už ale lékaři propustili domů, dalšího čekají jen kontrolní vyšetření.

Nehoda se stala ve středu krátce po 13. hodině u obce Malanta nedaleko Nitry. Zemřelo při ní 12 lidí, nejmladší oběti bylo 15 let a nejstarší 70 let. Jména všech obětí ve čtvrtek zveřejnila policie. Dalších 20 lidí převezli záchranáři do nemocnic, kde ale zůstávají už jen dva pacienti.

Podívejte se na reportáž TV Nova o nehodě: