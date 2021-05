Sebevražedné sklony při těhotenství! Harry řekl, jak to Meghan překonala

Meghan Markleová během prvního těhotenství uvažovala o sebevraždě, protože se k ní královská rodina nechovala hezky. Podle prince Harryho to byla poslední kapka k rozhodnutí utéct z ostrovního království do Ameriky.

"Přestala o tom přemýšlet, jakmile si uvědomila, že by to bylo vůči mně sobecké. Potom, co se stalo mojí matce, bych přišel o další ženu svého života, navíc těhotnou s naším dítětem," řekl v novém dokumentu o duševním zdraví, pod nímž je opět podepsaná Winfreyová. Upozornil na to portál Page Six.

Právě na tragickou smrt princezny Diany v něm rovněž vzpomínal. Bolest z její ztráty podle svých slov tlumil hektolitry alkoholu i drogami (podrobnosti čtěte zde).

"Nejděsivější bylo, nakolik byla ta její myšlenka jasná, ničím nezastřená. Nezhroutila se ani nepomátla, nebyla na práškách ani opilá. Naopak byla naprosto střízlivá a příčetná. Přesto se v ní v nočním tichu tato myšlenka probudila," pokračoval Harry.

Ten se o nepříjemné situaci ani nešel poradit s příbuznými, protože se styděl. A také se domníval, že by mu stejně nijak nepomohli.

"Byl to jeden z největších důvodů k odchodu. Ten strach a bezmoc, že nemůžeme mluvit otevřeně o tak závažné věci," uzavřel princ s tím, že sebevražedné myšlenky už Meghan definitivně zahnala. Druhé těhotenství prý zvládá bez problémů, v létě se má slavnému páru narodit dcera.

Podívejte se na ukázku dokumentu Winfreyové o duševním zdraví: