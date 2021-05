Sedavé zaměstnání vážně ohrožuje zdraví, dopady mohou být fatální

Sedavé zaměstnání má v současné době až 70 procent dospělé populace. Podle studií Světové zdravotnické organizace (WHO) ten, kdo sedí dlouhodobě více než šest hodin denně, má až o 40 procent vyšší pravděpodobnost, že zemře dříve než člověk, který sedí v práci tři hodiny denně.

Odborníci tak doporučují více se hýbat. V případě, že není dlouhodobé sezení kompenzováno dostatečným pohybem, tak může dojít v kombinaci se špatnou stravou, stresem, genetickými predispozicemi ke zvýšení hladiny cholesterolu. A pak je už krůček k ateroskleróze nebo vyššímu krevnímu tlaku.

To vše může pak vést až ke stavům ohrožující život, jako je infarkt či cévní mozková příhoda. "Lidé se sedavým zaměstnáním mají také dvakrát větší rizika onemocnění srdce. Pokud tedy denně sedíte při práci mnoho hodin, je důležité každou hodinu vstát, protáhnout se a alespoň dvě minuty se projít. Dobré je dodržovat pravidlo, že každých 8 hodin sezení vykompenzujeme jednou hodinou aktivního pohybu," řekla doktorka Eva Kociánová.

Na rizika spojená se sedavým zaměstnáním dokonce myslí i zákon ochrany zdraví při práci. Ten říká, že u práce se zrakovou zátěží je důležité mít bezpečnostní přestávky pět až deset minut každé dvě hodiny. Člověk by ji měl využít na krátké procvičení, změnu polohy, uvolnění šíjových svalů a krční páteře.

Rizika ohrožující zdraví snižuje i pouhé správné sezení u monitoru. "Výška očí a monitoru by měla být ve stejné rovině. Zabráníme tak překlánění. Při správně nastavené výšce židle i stolu bychom měli mít v loktech ideálně pravý úhel, ramena a paže by měly být uvolněné," vysvětlil specialista na bezpečnost a ochranu zdraví při práci Jiří Kuryviál.

Při práci není dobré se hrbit a předklánět. "Klávesnice by neměla být od hrany stolu vzdálena více než asi deset centimetrů, podle délky předloktí. Vhodná je také židle s loketními opěrkami, které jsou přirozeným pokračováním stolu. Výška pracovní desky stolu by měla být cca 72 centimetrů nad podlahou. Nohy by pak měly mít dostatečný prostor pro natažení,“ dodal Jiří Kuryviál.

