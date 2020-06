Šéf Europarlamentu se ohradil proti Babišovi. Do věcí Česka nezasahuje

David Sassoli, předseda Evropského parlamentu, se ostře ohradil proti nařčení české vlády. Odmítá tvrzení, že se europoslanci rezolucí kritizující možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) vměšují do vnitřních záležitostí Česka. Babišovi zaslal dopis, ve kterém mimo jiné odsoudil jeho prohlášení o vlastizrádcích na účet členů kontrolního výboru.

Rezoluce, kterou Evropský parlament schválil v polovině června, vyzývala Evropskou komisi k nulové toleranci ohledně střetu zájmů. Zároveň po českých úřadech žádá funkční systém pro jejich eliminaci. Podle rezoluce se premiér Babiš podílí na rozhodnutích ohledně financí z rozpočtu EU, ale zároveň spravuje holding Agrofert. Tím zpochybňuje nezávislý výkon své funkce.

Toto tvrzení Andrej Babiš neustále popírá a tvrdí, že Agrofert vložil do svěřenských fondů a nemá tak na jeho chod žádný vliv. Česká vláda rezoluce zkritizovala v pondělí. Podle jejího mínění jde o zásah do vnitřních záležitostí České republiky.

Europoslance vláda obvinila také z toho, že ačkoli ještě nejsou známy výsledky auditů, automaticky předpokládají Babišovu vinu v otázce střetu zájmů. V úterý šéf Evropského parlamentu připomněl, že součástí kontroly hospodaření s rozpočtem EU je také rozdělování dotací pro členské země. Poslanci tak podle něho mají plné právo žádat od Evropské komise, případně dalších orgánů Evropské unie, důkazy o tom, že je s penězi EU řádně nakládáno.

"Rezoluci přijatou Evropským parlamentem je proto třeba považovat za součást tohoto procesu a za akt založený na jeho pravomocech rozpočtové kontroly a demokratického dohledu," napsal David Sassoli.

"Je to pořád to samé. Politický boj přenesený některými českými politiky a stranami z České republiky do Evropského parlamentu," vyjádřil se k tématu rezoluce premiér Babiš. Svá slova o vlastizrádcích na účet europoslanců Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) a Mikuláše Peksy (Piráti) vzal později zpět s tím, že šlo jen o nadsázku.

Oba patřili k šestičlenné delegaci výboru pro rozpočtovou kontrolu, která odhalila, že české úřady nedokáží řešit ani kontrolovat střety zájmů. Šéfka tohoto výboru Monika Hohlmeierová si v minulosti od premiéra vyslechla, že je totálně pomatená a dotační problematice nerozumí. Po hrubých výrocích na adresu europoslanců ze strany českého premiéra čelili někteří z nich i výhrůžkám jeho příznivců a měli kvůli tomu policejní ochranu.

Premiér Babiš kritiku ze strany Evropského parlamentu odmítá: