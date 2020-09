Šéf lidovců Marian Jurečka v předvolební debatě. Ptejte se ho ZDE!

V čem spočívá projekt hodinový vnuk? A dá se řídit stát jako příroda, jak hlásá jeden z lidoveckých kandidátů na hejtmana? Nejen na to se dnes bude ptát moderátorka Bára Divišová předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky v předvolební debatě na TN.cz.

Nenechte si ujít další předvolební debatu. Tentokrát s lidoveckým předsedou Marianem Jurečkou. Otázky mu můžete položit i vy, zeptáme se za vás.

Porodné, pastelkovné, hodinový vnuk nebo tablet pro všechny prvňáčky. To je jen zlomek slibů z předvolebních programů KDU-ČSL.

Kde se na to všechno vezme? A jde to vůbec na krajské úrovni zařídit? A co si lidovci slibují od netradiční kampaně, kdy pečou chleba, nebo vysílají 24 hodin v kuse?

Vzkazovník Předvolební debata s Marianem Jurečkou Miroslav Zita Pane předsedo Jurečo, je KDU-ČSL pro navrácení majetku sudetským Němcům?

Jste Vy osobně oto navrácení majetků sudetským Němcům?



Na to všechno se jejich šéfa zeptá moderátorka Bára Divišová. Marian Jurečka promluví o programových prioritách, kandidátech či netradičních kampani od 17:45 živě na TN.cz.

Letošní dvojvolby proběhnou 2. a 3. října. Vybíráme krajské zastupitele a třetinu senátorů. Doprovodí je přísná hygienická opatření kvůli epidemii nového koronaviru. Ve volebních místnostech se neobejdeme bez roušek či respirátorů. Na speciálních stanovištích budou moct volit i lidé s nařízenou karanténou.