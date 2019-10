"Moc nás to bolí". Šéf lidovců poprvé promluvil o smrti manželky!

Předseda lidovců Marek Výborný poprvé promluvil o smrti své manželky Markéty, se kterou vychovávali tři děti. Řekl, kdy bude poslední rozloučení i co bylo příčinou její smrti.

Zároveň předseda lidovců poděkoval za podporu a soucit, které rodina dostává. "Ač nás to moc bolí, tak si toho moc vážíme. Milovanou Marky a mamku máme stále před očima a víme, že teď už v ní máme mocnou přímluvkyni v nebi," napsal Výborný na svém soukromém facebookovém profilu.

Doplnil, že poslední rozloučení se bude konat tuto sobotu v kostele svatého Bartoloměje v Heřmanově Městci. A zároveň také prozradil, jak Markéta vlastně zemřela.

"A pro jasné ozřejmění, co se stalo: Zemřela na zcela skrytou vrozenou vadu srdce, která se v jejím případě do poslední chvíle nijak předem neprojevovala a je bohužel neléčitelná. Bohužel by jí nepomohl ani okamžitý zásah lékaře," vysvětlil Výborný.

Zároveň připojil poslední společnou fotku pořízenou minulý víkend. "RIP Marek, Amálka, Míša a Vendelín," zakončil tklivý příspěvek na sociální síti.