Pravdy a lži šéfa lidovců v pořadu Napřímo: Kde Výborný zalhal?

Vzpomeňte si na slova Tomia Okamury zhruba před půl rokem - Chceme czexit po anglicku.

SPD Tomia Okamury se snaží o prosazení celostátního referenda, v němž by voliči mohli rozhodovat o schvalování zákonů a mezinárodních smluv. To by v praxi znamenalo možnost vyhlášení referenda o odstoupení z Evropské unie. Slova “Konec diktátu EU. Odejdeme po anglicku,“ pronesl Tomio Okamura již v roce 2017.