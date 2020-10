Šéf slovenského parlamentu Kollár měl nehodu. Je vážně zraněný

Premiér Matovič v RTVS upřesnil, že se nehoda stala na světelné křižovatce s tím, že auto Borise Kollára jelo na zelenou, přičemž druhé auto, které jelo na červenou, do něj z boku narazilo, informoval portál tvnoviny.sk.



"Předseda parlamentu, jako druhý nejvyšší ústavní činitel, měl vážnou dopravní nehodu v Bratislavě. Společně s ním se zranila také jeho ochranka a řidič. Držíme těmto třem lidem palce, aby měli co nejmenší újmu na zdraví,“ uvedl slovenský premiér Igor Matovič.



"Počet účastníků dopravní nehody, kterým pomáhali záchranáři podvečer v Bratislavě, vystoupal na čtyři. Jednoho z nich transportovali do nemocnice s poraněním celého těla. Po dobu převozu byl při vědomí a ve stabilizovaném stavu. Další dva zranění, muž a žena, si poranili hlavu a hrudník a byli taktéž převezeni do nemocnice. Čtvrtý účastník srážky transport do nemocničního zařízení odmítl,“ uvedla mluvčí záchranné služby Alena Krčová.

