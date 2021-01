Šéf STAN: Do stupně čtyři příští týden, nouzový stav jen v řádu dnů

Předsedovi hnutí STAN Vítu Rakušanovi se nelíbí, že chce vláda nouzový stav protáhnout o dalších 30 dní, podle něj by to mělo být o kratší časový úsek. Zároveň by ocenil, kdyby se co nejdřív vrátila do lavic alespoň část školáků. Česko by mohlo podle něj do stupně číslo čtyři přejít příští týden.