Šéfka Komise rozdělila české europoslance. Kdo hlasoval pro?

Dnes už bývalá německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová se stane novou šéfkou Evropské komise i díky českým europoslancům. Vzhledem k tomu, že byla kandidátkou lidovecké frakce, pro ni hlasovali poslanci tří českých stran, které jsou v ní sdruženy.

Pro von der Leyenovou podle dostupných informací obrazně "zvedli ruku" kromě zástupců zmíněných tří stran (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) také zákonodárci hnutí ANO, spadající v Evropském parlamentu do liberální frakce Renew Europe (Obnova Evropy).

"Podle mne rozumný kompromis. Věřím, že dostojí svému závazku sjednocovat EU, naslouchat východu a západu - nedělat rozdíly, a usilovat o Evropu jako lídra v globálním měřítku," napsala po volbě na twitter lídryně letošní kandidátky hnutí ANO Dita Charanzová.

Von der Leyenová na sociální síti gratuloval také šéf ANO a premiér Andrej Babiš, který byl mezi vůdci členských států EU, kdo ji při hlasování Evropské rady podpořil. "Doufám, že již zanedlouho budeme mít příležitost osobně probrat naše očekávání od EU," doplnil Babiš.

Kvůli tomu se do premiéra i českých europoslanců, kteří hlasovali pro, opřel lídr kandidátky ODS Jan Zahradil. "Tím převzali spoluzodpovědnost za její program i za všechno, co z její Komise v příštích pěti letech vypadne. Vzpomeňte si na to, až bude Babiš zase hájit 'národní zájmy' proti EU nebo pan Zdechovský kritizovat nějakou evropskou legislativu," napsal Zahradil, který byl spitzenkandidátem za konzervativce.

Europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský na twitteru napsal, že s volbou von der Leyenové nesouhlasí. "Vyhrála o devět hlasů. Nepředstavila přitom žádnou vizi reformy EU. Ne, nebudu skrývat rozčarování," uvedl Zdechovský. I přesto pro ni ale podle portálu ihned.cz hlasoval.

Předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil potvrdil, že pro novou šéfku hlasoval. "Ve funkci ji čeká velká řada výzev, kterým Evropa nyní čelí, ať už se jedná o bezpečnostní otázky, boj s klimatickými změnami nebo obranu právního státu a demokracie," myslí si Pospíšil.

Europoslanec za STAN Stanislav Polčák sdělil, že se Němku rozhodl podpořit zejména proto, že se na ní shodli zástupci členských stáů, že Unie potřebuje stabilitu a bude to první žena v čele Komise, která je navíc vzdělaná a pochází ze země, jejíž hospodářství je úzce spojeno s českým. "A v neposlední řadě proto, že ji nechtějí čeští Piráti," dodal Polčák.

Za Piráty se k hlasování vyjádřil Mikuláš Peksa. Česká pirátská strana oslovila své členy v online anketě, aby se k von der Leyenové vyjádřili - 83 % bylo proti její podpoře. "Nemá žádný mandát z evropských voleb a nepředložila žádnou konkrétní vizi programu," vypočítal dva z mnoha důvodů Peksa.

"Zvolení nové předsedkyně Komise vnímám jako znamení, že koalice lidovců, sociálních demokratů a liberálů chce všem krizím navzdory pokračovat v současné politice EU. Namísto debat o hlubší proměně EU tak, aby se přiblížila občanům, budeme svědky vzniku nové evropské armády a zvyšování výdajů na zbrojení," kritizovala lídryně letošní kandidátky KSČM Kateřina Konečná.

Europoslanci za SPD Ivan David ani Hynek Blaško se k nové předsedkyni Evropské komise nevyjádřili.

Ursulu von der Leyenovou zvolil Evropský parlament za šéfku Evropské komise dosud nejtěsnější většinou. Získala podporu 383 europoslanců - jen o devět více, než potřebovala. Naopak proti jejímu zvolení bylo 327 zákonodárců. 1. listopadu, kdy se ujme funkce, se stane první ženou v čele Komise.

Podívejte se na reportáž TV Nova o zvolení von der Leyenové: