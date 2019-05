Selhání Babišovy ochranky! Na palubě vládního letadla se střílelo

Na palubě vládního speciálu, kterým se v úterý večer vracel premiér Andrej Babiš z Bruselu zpátky do Prahy, se podle informací TV Nova ještě před startem ozval výstřel. Na vině má být chyba jednoho z členů ochranky při manipulaci se zbraní. Případ prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Výstřel z pistole vyšel ještě před odletem z bruselského letiště zpátky do Prahy. Zbraň měla vystřelit ve chvíli, kdy ji člen ochranky po nástupu premiéra vybíjel. Zbraň podle informací TV Nova ochranka předává za letu posádce.

Premiér ani nikdo jiný nebyl zraněn. Náboj se měl zavrtat do nápojového vozíku. Trup letadla nebyl poškozený.

Česká delegace se ze setkání v Bruselu po prohlídce letadla a vyloučení, že by kulka způsobila škody, vrátila do Prahy a premiér dnes pokračoval v naplánovaném programu.

Není to přitom poprvé, co se střílelo na palubě vládního letadla. Podobný incident se stal také v červnu 1994 v letadle tehdejšího ministra obrany Antonína Baudyše. Tam ale náboj z hlavně zbraně bodyguarda prošel podlahou a poškodil nádrž vládního tupolevu mířícího do Švédska.