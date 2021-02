Senát rozhodl, že Trump ke vzpouře nepodněcoval

Trump byl během sobotního hlasování osvobozen při poměru hlasování 57:43. Pro jeho usvědčení se tak v Senátu nepodařilo získat dvoutřetinnovou většinu.

Trump byl minulý měsíc podruhé obžalován kvůli svým výrokům adresovaným svým příznivcům 6. ledna, kteří později násilně obsadili budovu kapitolu. Ve svých vyjádřeních je měl podporovat v boji proti "zmanipulovaným volbám".

Ačkoli Trump své stoupence vyzval, aby proti výsledkům voleb protestovali "mírumilovně a vlastenecky“, někteří z těchto příznivců násilně pronikli do Kapitolu. Tato "vzpoura" pak certifikační proces krátce zastavila.

WATCH LIVE: US Senate acquits #Trump in 57-43 vote, ex-president cleared of incitement charges#ImpeachmentTrial2https://t.co/gjLWOhW8Wm