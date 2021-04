Senát schválil zvýšení ošetřovného, bude se vyplácet zpětně od března

Navýšené ošetřovné, které ve středu schválili senátoři, bude možné zpětně čerpat od 1. března. Bude o něj možné požádat i při ošetřování dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami.



"Cílem navýšení je zlepšit situaci rodin s dětmi, které kvůli zavřeným školám přicházejí už několik měsíců o část příjmů. Předcházíme zároveň tomu, aby nebyly nuceny žádat o jiné dávky,“ vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).



Rodiče, kterým už bylo vyplaceno 70procentní ošetřovné za březen, se ale nemusí bát, že by o navýšení přišli. "V případech, kdy bylo ošetřovné za březen už vyplaceno pouze ve výši 70 procent denního vyměřovacího základu, bude následně bez žádosti doplaceno,“ připomněla Maláčová.

Ošetřovné podle ministerstva práce a sociálních věcí pobírá až 180 tisíc lidí. Náklady od 1. března do 11. dubna by dosáhly zřejmě 610 milionů korun týdně při 70 procentech, při 80 procentech to bude asi 700 milionů korun.

