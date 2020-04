Stát by měl garantovat 80 % dlužného nájmu, rozhodl Senát. Návrh vrátil

Většina nájemců návrh na odklad nájemného vítá, majitelé bytů naopak. Za zbytečný paskvil, který nadělá paseku na několik let, ho na čtvrteční schůzi označili i někteří senátoři. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové má zákon pomoci zranitelným nájemcům. Podle některých senátorů je ale návrh protiústavní a na úkor majitelů bytů.

"Nechrání nájemníky, poskytuje falešnou naději, vytváří chaos mezi pronajímateli a nájemci," vypočítal senátor Zdeněk Hraba (STAN). "Místo, aby řešil problém tam, kde vzniká - u těch nájemníků, tak ho jen posunuje v rámci řetězce do druhého článku na pronajímatele," přidal se senátor Zdeněk Nytra (ODS).

"Nám šlo o to, aby ti lidé, kteří řeší bytí- nebytí, ještě neřešili to, že z důvodu, že se opozdí s nájmem, dostanou výpověď z bytu. Ale v žádném případě jsme nenabádali lidi, aby neplatili nájemné," odmítla ministryně Dostálová.

Podle senátorů návrh staví nájemce a pronajímatele proti sobě a je prý zbytečný. Ministryně na to má ale jiný názor. "Promiňte, že to řeknu takto natvrdo, ale tam už jde jenom o výnosové procento toho pronajímatele, jeho zisk, takže v takto těžké době by si měli všichni sáhnout do svědomí," vybídla Dostálová.

"Ten zákon opravdu není dobrý. Co je horší? Zamítnout zákon a tím způsobit, že lidé dostanou výpověď z nájmů, nebo se pokusit to nějak upravit?" ptala se v Senátu zástupkyně KDU-ČSL Jitka Seitlová.

Senátoři nakonec upravenou verzi poslali zpět. Za dluhy nájemníků má z 80 procent odpovídat stát. Ministryně pro místní rozvoj ale tvrdí, že tato verze ve Sněmovně šanci nemá.

Senát zamítl také vládní návrh, podle kterého by v nemocnicích mohli pracovat lékaři ze zemí mimo Evropskou unii bez aprobačních zkoušek. Podle senátorů je nadbytečný.

Naproti tomu prošel návrh, že zprostředkovatelé krátkých pronájmů, jako je Airbnb nebo Booking, budou muset sdílet s úřady informace o smlouvách. Díky tomu by měly dohledat lidi, kteří přišli do kontaktu s člověkem nakaženým koronavirem.

Lidé také budou moci přerušit splácení úvěrů na tři nebo šest měsíců. Senátoři na tuto novelu kývli, stejně jako na návrh, podle kterého budou moci cestovní kanceláře odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy. Zatím mají vydávat vouchery, až pokud by je lidé neuplatnili peníze.