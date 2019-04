Čapí hnízdo je politická kampaň, zlobí se Babiš po návrhu policie

"Nechápu, jak je možné, že v rámci živé kauzy mají novináři dřív informace než lidi, kterých se to týká. Je to zpolitizované a od samého začátku to beru jako organizovaný komplot," uvedl dnes předseda vlády. "Je to spis, který se vysílá on-line," podotkl. Dodal, že nevidí důvod, aby o záležitosti jednala koalice.

Policie řešila údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Babiš, který je od října 2017 obviněný z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Hrozí mu až deset let vězení.

Stíhání čelí kromě Babiše i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková a švagr Martin Herodes. Obviněni jsou také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Stíhání Babiše juniora vyloučila policie k vlastnímu řízení, informovala o tom koncem března, kdy bylo skončeno vyšetřování.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.

Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, následně jej vložil do svěřenských fondů. V roce 2016 řekl ve Sněmovně, že Čapí hnízdo vlastnily v době získání evropské dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Farmu nyní vlastní společnost Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila.

Vládní ČSSD musí podle předsedy Jana Hamáčka vyčkat, jak se ke kauze Čapí hnízdo postaví státní zástupce. Napsal to ČTK. Stejnými slovy záležitost předtím okomentoval první místopředseda strany Roman Onderka. Policie dnes navrhla obžalovat Andreje Babiše (ANO) a ostatní obviněné v kauze kolem dotace na stavbu Farmy Čapí hnízdo. Návrh nyní posoudí žalobce. Podle Babiše aktuální krok policie potvrzuje, že Čapí hnízdo je politická kauza. Dodal, že nevidí důvod, aby o záležitosti jednala koalice.

Dotacemi EU pro Agrofert a Babišem se možná bude zabývat Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Možným ovlivňováním evropských voleb kvůli unijním dotacím pro společnost Agrofert by se mohla zabývat Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a Rada Evropy. Požádal ji o to senátor za Piráty Lukáš Wagenknecht. Rozhodl se tak kvůli tomu, že Evropská komise zatím nezveřejnila výsledky auditu, který souvisel s údajným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotací pro Agrofert. ČTK to dnes oznámil mluvčí Pirátů Jakub Dušánek. Premiér v reakci označil Wagenknechta za psychopata.

"Pana senátora znám jako psychopata, který je součástí té mafie, která mě chce zlikvidovat v politice," řekl dnes na dotaz ČTK doslova premiér. Wagenknecht působil na ministerstvu financí jako první náměstek v době, kdy ho Babiš řídil. Současný premiér ho v únoru 2014 na úřad přivedl, o rok a čtvrt později jej ale odvolal. Wagenknecht odmítl nabídku stát se politickým náměstkem.

Senátor se rovněž rozhodl obrátit na Soudní dvůr Evropské unie, aby posoudil, zda je postup Evropské komise a evropského komisaře pro rozpočet Günthera Oettingera v souladu s evropským právem. Chce předejít možným žalobám na neplatnost voleb do Evropského parlamentu. "Existuje tu riziko, že Evropská komise zvyšuje finanční sílu jedné politické strany a výši jejich prostředků na kampaň v důsledku poskytování dotací pro firmy, jež jsou s touto politickou stranou propojené," dodal Wagenknecht.

Piráti už v pondělí oznámili, že se na Soudní dvůr EU obrátí v případě, pokud Evropská komise výsledky auditu nezveřejní do začátku května. V úterý neúspěšně žádali Sněmovnu, aby vyzvala Evropskou komisi ke zveřejnění závěrů auditu do poloviny května, kdy je má Evropská komise poslat českým úřadům k vyjádření.

Podezření, že Babiš porušuje unijní nařízení o střetu zájmů platné od loňského srpna, vznesla nevládní organizace Transparency International ČR. Babiš podle jejího právního názoru může i po vložení holdingu Agrofert do svěřenských fondů holding ovlivňovat, zároveň má jako předseda vlády vliv i na jednání o podobě evropského rozpočtu a o rozdělování evropských dotací v Česku. Babiš to odmítá.

Oettinger už dříve oznámil, že Evropská komise nebude proplácet české žádosti o proplacení dotací pro Agrofert. Český Státní zemědělský intervenční fond od loňského srpna, odkdy platí nové nařízení EU ohledně střetu zájmů, neproplatil koncernu Agrofert žádný nový projekt.