Senátoři sepsali žalobu na Zemana. Porušil podle nich ústavu

Hnutí Senátor 21 na facebooku uvedlo, že sepisování žaloby trvalo dlouho, protože "neexistuje žádná judikatura, ani odborné komentáře či články."

V obžalobě senátoři prezidentovi zazlívají například to, že v roce 2013 jmenoval vládu Jiřího Rusnoka, i když prý věděl, že nemá podporu.

A když nezískala důvěru, "udržoval ji ve funkci až do 29. ledna 2014 tím, že nejmenoval dalšího předsedu vlády, ačkoliv byl po volbách do Poslanecké sněmovny od listopadu 2013 konfrontován s tím, že v Poslanecké sněmovně je ustálena většina, která může a chce sestavit a podpořit vládu, která by měla její podporu."

V dalších bodech žaloby senátoři připomínají "tanečky" kolem konce vlády Bohuslava Sobotky či situaci ze začátku roku 2018, kdy několik měsíců vládla vláda Andreje Babiše v demisi.

Celkem má žaloba sedm bodů. Je ovšem otázkou, zda je reálné, aby získala potřebnou podporu. Podat jí je totiž možné pouze v případě, že získá většinovou podporu jak v Senátu, tak ve Sněmovně.

