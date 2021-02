Senior měl nechat svíčku bez dozoru, po požáru mu hrozí rok vězení

Bylo odpoledne, když se senior, podle policie, rozhodl, že si na stole v kuchyňském koutě zapálí svíčku. Pak prý vyrazil do restaurace. Jenže než odešel, svíčku zřejmě zapomněl sfouknout.

Pak už to byla jenom otázka času – od svíčky začala údajně hořet deska stolku a následně pak umakartové jádro. Požár se nerozšířil do dalších častí domu díky tomu, že poté, co jádro prohořelo, zničily se i plastové rozvody vody. Ta začala téct a oheň uhasila.

Přesto byla škoda poměrně vysoká, téměř 300 tisíc korun. Kromě poškození vybavení bytu ohněm totiž další škodu způsobila právě voda vytékající z potrubí. Vytopené byly další dva byty a společné prostory panelového domu.

Policisté, kteří tehdy přijeli na místo, zjistili, kde obyvatel domu je a šli pro něj do restaurace, kde v klidu popíjel. Senior nadýchal přes jedno promile alkoholu. Za trestný čin poškození cizí věci, ze kterého je obviněný, mu hrozí až rok vězení.