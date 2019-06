Senior nedobrzdil a spadl pod vlak, hrdina mu zachránil život. VIDEO

Na hrdinský čin mladého muže upozornili policisté z Královéhradeckého kraje. Dvaatřicetiletý muž z Kostelce nad Orlicí si všiml, že na přejezdu narazil senior na mopedu do závor a spadl do kolejiště. Zachránce jej těsně před přijíždějícím vlakem odtáhl do bezpečí.