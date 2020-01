Senior řešil hádky se ženou přes tísňovou linku. Hrozí mu obří pokuta

Poslední čtyři roky se senior z Příbrami baví telefonáty na tísňovou linku. Jednou požaduje ošetření, jindy zas, aby jeho ženu odvezli do blázince. Za poslední čtyři roky volal záchranáře pokaždé, když se s manželkou pohádal. Teď mu hrozí pokuta až 200 tisíc korun.

"Já vypil nějaký pivo. Hodně piv. Já vám nelžu, já jsem něco vypil. Já abych mohl spát, tak musím něco vypít. Víte co, vypil jsem jednu vodku a ona mi teď tady blázní, ona volá všude možně a ona tady chlastá," svěřil se silně podnapilý senior v jednom z telefonátů na linku záchranné služby.

Muž svou frustraci z domácí nepohody podle dostupných informací dělí takřka rovnou měrou mezi záchrannou službu, policii a linku 112. Vybírá si bezplatné linky. Podle záznamů policie je jeho obvyklým požadavkem výjezd. Jakmile ale pomoc dorazí, začne se muž lékařskému ošetření zuřivě bránit.

Senior pokaždé volal opilý a jakmile mu operátoři jeho stav naznačili, rozčílil se. Tvrdil, že opilá je jen jeho manželka, se kterou se denně hádá. Záchranářům dokonce vyhrožoval, že jim "tam" pošle kontrolu a "půjdou od válu". Policisté si pro změnu vyslechli, že jsou všichni jedna velká mafie.

Podobných telefonátů podle informací středočeských záchranářů zanechal desítky. "Naši operátoři dělí podobné volající do několika skupin. První z nich jsou "prozváněči", kteří zavolají a hned zavěsí. Pak tu jsou "prudiči", to jsou takoví ti obyčejní sprosťáci, vynadají vám a zavěsí. Pak jsou tu lidé, kteří zavolají, vymyslí si falešnou událost a ten výjezd dotáhnou do konce," řekla mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.

Prý až 25 % z celkových zhruba 120 000 telefonátů na linku záchranné služby jsou falešná oznámení nebo vtípky. Telefonující "třetího typu", mezi které patří i příbramský senior, se poté, co sanitka dorazí, prý s oblibou schovají a sledují, jak záchranáři hledají svého pacienta, nebo se nenechají ošetřit a se záchranáři se začnou prát.

Šokujícím zjištěním je, že podobné žertíky jsou podle záchranářů často dílem dospělých a nikoli dětí. Ti pak blokují záchranku pro mnohem potřebnější případy, kdy o životě pacienta rozhodují minuty. Zlomyslnému seniorovi tak místo vytouženého odvozu jeho partnerky do blázince hrozí pokuta až 200 tisíc od Českého telekomunikačního úřadu.

"Policisté z obvodního oddělení Příbram-venkov nyní věc předali příslušnému správnímu orgánu, Českému telekomunikačnímu úřadu. Jde o porušení zákona o elektronických komunikacích. Linky tísňového volání slouží k oznámení mimořádné události, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek. Telefonování za jiným účelem je označováno za zlomyslné volání. Operátorům zneužívání linek velmi komplikuje jejich práci," řekla policejní mluvčí Monika Schindlová.