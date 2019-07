Seniora uvěznil strom! Lékař ho prohlásil za mrtvého, muž byl živý

Tři dny bojoval jednasedmdesátiletý senior ze slovenské Domaniže o život poté, co ho zavalil strom. Když ho záchranáři v neděli našli, prohlásili ho za mrtvého. Muž byl však celou dobu naživu. Jakmile to lékař zjistil, převezl zraněného muže vrtulník do nemocnice v Žilině s poraněním páteře a hlavy.