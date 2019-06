Babička trpěla hodiny na chodbě nemocnice. Nedali jí ani napít

Na děsivý případ upozornila na facebooku jedna žena, která v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově čekala na vyšetření na oddělení ortopedie a chirurgie. Na chodbě na plastovém lehátku tam podle ní nechal personál trpět starou paní neskutečných šest hodin. Později zjistila, že to bylo dokonce osm hodin.

Seniorka na chodbě čekala na odvoz domů. "Paní se třásla, sténala, měla úplně propocená záda z plastového lehátka a byla žíznivá. Sestra si jí nevšímala a starali jsme se o ni my, kteří jsme čekali na vyšetření. Nechápu, děsí mě být stará a bezmocná. Prý je to takhle v pořádku a normální praxe a co prý se nestaráme o svoje," napsala svědkyně na facebooku.

Během jediného dne příběh sdílelo více než čtyři a půl tisíce lidí. Pod takovým tlakem bylo vedení nemocnice donuceno se k případu vyjádřit. Událost byla podle předsedy představenstva Romana Mrvy politováníhodná, nemocnice však za ní odpovědná není a personál nijak nepochybil.

"Pacientka byla standardně vyšetřena, ošetřena a její zdravotní stav nevyžadoval pobyt v nemocnici, ani další akutní vyšetření. Tady skončil proces, za který plně odpovídá nemocnice a pacientka se mohla vrátit zpět do svého domova," napsal Mrva.

"Nemocnice nemá žádnou vlastní sanitní přepravu pacientů. Není zodpovědná za žádný transport, ten měla zajistit dopravní zdravotní služba Falck, se kterou mají zdravotní pojišťovny smlouvu. Pacientka čekala na převoz touto dopravní službou do domácí péče a na její převzetí rodinou. Dopravně-zdravotní služba Falck byla opakovaně a důrazně urgována naším personálem," popsal událost Mrva.

Odmítá tvrzení, že by personál starou paní ignoroval, nebo že by měla mít diskomfort. "Byla pohodlně umísněna na lehátko a byla neustále pod kontrolou našeho zdravotnického personálu, včetně bezzáznamového kamerového systému. Nešlo ji nechat v ordinaci, protože by tímto byla zablokována pro ošetřování dalších mnoha čekajících pacientů," napsal Mrva.

"Snad díky opakované urgenci našeho empatického a již téměř zoufalého personálu se dostavili pracovníci dopravně-zdravotní služby Falck a pacientku odvezli. Avšak jen na chvíli. Dle jejich vyjádření, nešlo pacientku umístit domů a předat ji příbuzným. Paní neměla klíče od bytu a příbuzným se nikdo nedovolal, tak ji přivezli zpět do nemocnice, kde bohužel musela čekat další čas, opět s péčí a kontrolou personálem nemocnice, než byla po šesti hodinách konečně dopravně-zdravotní službou Falck znovu odvezena a předána příbuzným," pokračoval Mrva.

"Náš personál se celou dobu opakovaně pokoušel spojit s příbuznými pacientky, bohužel dlouhou dobu bezvýsledně. V poskytování zdravotní a lékařské péče, ani ve snaze vrátit starou paní domů, jsme zcela jednoznačně nepochybili," dodal Mrva.

Podle společnosti Falck to byla vina nemocnice a jejích organizačních schopností. "Já stoprocentně vím, že paní jsme odvezli a nikdo nebyl doma. Hodinu jsme sháněli nějaké příbuzné a pak jsme ji museli odvézt zpátky do nemocnice," řekl TN.cz Václav Moravec ze společnosti Falck.

"Upřímně nás to mrzí. Všechny převozy pacientů jsou standardně objednávány den předem právě z důvodu, aby se převoz mohl důkladně naplánovat. Pacientka byla do benešovské nemocnice přivezená v daný den, což znamená, že její odvoz byl objednávaný až v ten den, konkrétně na 10:55," napsala mluvčí společnosti Falck Katerína Načiniaková.

"Protože šlo o imobilní pacientku, bylo potřebné zabezpečit sanitku spolu s posádkou složenou ze dvou zaměstnanců, což při probíhajících, dopředu naplánovaných, převozech nebylo jednoduché. Přesto se nám podařilo uvolnit potřebné vozidlo s posádkou a pacientku jsme ve 12:55 převáželi z nemocnice," vysvětlila Načiniaková.

"Zaměstnanec nemocnice nám oznámil, že manžel pacientky není doma a naše posádka si bude muset poradit sama. Zaměstnankyně nemocnice řekla, že o patro výš bydlí další její příbuzný, který ji bude doma čekat, proto se posádka rozhodla transportovat ženu domů. Po příjezdu bohužel zjistila, že tam nikdo není a snažila se skoro hodinu rodinu sehnat, avšak bezúspěšně," popsala událost Načiniaková.

"Pacientku posádka převezla zpátky do nemocnice, kde si ji převzali tamní pracovníci, kteří za ni převzali zodpovědnost. Další dění jsme nebyli schopní ovlivnit, i přesto nás situace mrzí. Poté, co nás nemocnice znovu kontaktovala, jsme opětovně přijeli - paní byla převezená přibližně v 18 hodin," dodala Načiniaková.