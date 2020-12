Seniory mohli v domovech navštívit příbuzní. Setkání se neobešla bez slz

Paní Bobvošová z Liberce aktuálně prodává na libereckých vánočních trzích a sobota je pro ni skutečně velkým dnem. Po dlouhé době mohla totiž navštívit rodiče v domově důchodců. "Neviděli jsme se tři měsíce. Bolí to? Bolí. Čekáte slzy? No už je mám teď já sama,“ popsala své pocity Lenka Bobvošová.



Aby rodičům připomněla Vánoce, cestou jim kupuje frgály a ovoce. V domově pro seniory prošla důslednou kontrolou. Musela mít filtr FFP2, dezinfikované ruce, pak vyplnila čestné prohlášení, že není nemocná.



Ve společenské místnosti podstoupila, stejně jako štáb TV Nova, rychlotest na covid-19. Poté následovala třicetiminutová pauza, než se vyhodnotily testy. "Je to personálně náročné. Znamená to tři lidi, kteří nejsou ve směně a jsou tady,“ tvrdí ředitel domova pro seniory v Liberci Jan Gabriel.



Maminka neslyší, a tak jí paní Bobvošová píše důležité věci na tabulku. Tatínek dostává třešňové větvičky. To, aby mohl dodržet tradici a potěšit svoji ženu. "Jsou to velké emoce. Dlouhé čekání. Když člověk nemůže za rodiči, nemůže se s nimi obejmout a pohladit, je to hrozné,“ stýská si Bobvošová.



Paní Bobvošová se už teď objednává na další návštěvu. Kapacity jsou omezené, a tak musí čekat, kdy na ni zase vyjde řada.