Seriál Anatomie života přivítá další zajímavou postavu. Hraje ji Seidlová

Už v úterý večer se můžete těšit na další pokračování seriálu ze života sestřiček z traumatologického oddělení. Kromě hlavních hrdinek se to v seriálu jen hemží zajímavými epizodními rolemi, v jedné z nich dnes uvidíte herečku Báru Seidlovou.

Herečku Barboru Seidlovou můžete znát coby svéráznou matku Dianu ze seriálu Ulice. A podobnou dámu si zahrála i v novém seriálu.

"Já v Anatomii života hraju matku 15leté dcery, která se ocitne v docela svízelné situaci. Dceru přiváží do nemocnice a matka netuší, co jí může být. Je to takový velice smutný příběh, se kterým se velmi často bohužel setkáváme i v realitě," okomentovala svou roli Seidlová.

Na place na ni čekalo příjemné překvapení. "Setkala jsem se tam s Aňou Geislerovou. A také po několika letech s mým spolužákem ze školy, který mi hrál partnera. To bylo moc milé setkání," říká vděčně herečka.

V nových dílech dostávají větší prostor i další hereci v rolích zaměstnanců traumatologického oddělení. "Je to těžké hlavně hlavně proto, že je tam tolik odborných výrazů, a to je pro mě docela dřina se naučit," říká herec Jiří Štrébl.

Anatomii života nezapomeňte sledovat v úterý po Televizních novinách, ve 20:20 na TV Nova nebo si díly můžete pustit už nyní na portálu Voyo.