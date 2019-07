Seriál o bývalých politicích: Kde je konec Vlastimilu Tlustému?

Proslavila ho řada politických i osobních afér a neustálé vládní boje s Mirkem Topolánkem. Někdejšího ministra financí a dlouholetého poslance ODS Vlastimila Tlustého to už ale do politiky příliš netáhne.



"Jako všechno to má plus a minus. Já bych to přirovnal k tomu, jako když hráč přesedne do hlediště. Má chuť se přidat a zapojit se, ale je rád, že mu nelámou ruce a není štvanej," prohlásil Tlustý.



Politickou kariéru vyměnil za soukromé podnikání. S financemi radil analytickým firmám a poslouchala ho i bývalá kandidátka na prezidentku Jana Bobošíková.



A jak dnes vypadá běžný den Vlastimila Tlustého? "Je to neuvěřitelná směs od opravy kohoutku přes pračku až po asistování financování transakcí, žádný systém v tom není. Přijdou příležitosti a já to zkusím, ne vždycky ta vrtačka vrtá, ale někdy to vyjde, někdy nevyjde," popsal Tlustý.



Bývalého šéfa státní kasy byste s trochou štěstí mohli potkat na jeho statku v centru Slaného, který nově zrekonstruoval. Dodnes se spekuluje, že jeho věřitelem byl podle zveřejněných odposlechů mafiánský boss František Mrázek. To ale Vlastimil Tlustý odmítá.



"Vzali jsme si 20milionový úvěr. Dům se zrekonstruoval, úvěr byl zesplatněn, kdy to ještě nic nevydělávalo, a to jsme prožili horké chvíle, kdy nám hrozilo, že přijdeme o vlastní dům. Já tady chodím celý život ve Slaným a chci se dívat lidem do očí a mít čistý svědomí, tím jsem se vždycky řídil. Nechci se bát toho, jaké hrůzy si o mě lidé budou myslet," vzpomíná bývalý politik.



Současnou politickou scénu sleduje a komentuje. Vrátit se do ní ale nechce, jedině prý pokud by nastala nějaká mimořádná situace. "Já sám od sebe bych nezakládal politickou stranu, žádnou aktivitu," řekl Tlustý.



S několika bývalými politickými kolegy se stále stýká, některé ale vidět nemusí. Na kávu by nezašel třeba s Mirkem Topolánkem. "Moje prohra byla svatá válka s Mirkem Topolánkem a jeho příznivci. On mě ve Slaném navštívil, že končím a že bych měl rezignovat. A já: 'Proč bych měl po tom úspěchu?' On mi řekl, že mě zničí, a já mu řekl, že ho vezmu s sebou. Všechno se to stalo, je to největší neúspěch nejen pro mě, ale i pro něj," přiblížil Tlustý.



Vlastimil Tlustý se teď věnuje hlavně rodině, před dvěma týdny se totiž stal dvojnásobným dědečkem.