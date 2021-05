Jak dopadli Joey, Ross či Rachel? Legendární Přátelé budou opět spolu

Seriál Přátelé je naprostou legendou. Není proto tedy žádným překvapením, že se květnový speciál stal jednou z hlavních televizních událostí roku. Ten nabídne divákům pohled do zákulisí a slavná šestice Newyorčanů se s fanoušky podělí o vzpomínky z natáčení a připomenou si některé oblíbené scény. Díl bude poprvé odvysílán 27. května.

K hercům, kterým seriál naprosto změnil život, se přidají také speciální hosté jako Justin Bieber, James Corden, Lady Gaga nebo Cara Delavigne. Herci v díle přemítají o tom, jak by jejich postavy asi skončily. "Založila bych si vlastní značku a žila bych na Upper East Side," popsala Jennifer Anistonová imaginární budoucnost Rachel.

Lisa Kundrowová o postavě Phoebe řekla, že by žila se svým manželem Mikem a vychovávali by děti, které by byly zvláštní jako sama Phoebe a navštěvovaly by umělecké školy. K imaginárním osudům se přidal i Matthew Perry, který si představuje Chandlera jako skvělého otce a představitel Rosse by zase investoval do restaurací se sendviči, které by vlastnil Joey.

"Monica by byla strašně otravná. Pořád by s někým soutěžila. Třeba s matkami ve škole," popsala život své postavy herečka Courtney Coxová.

Hned první série Přátel se dostala mezi desítku nejsledovanějších televizních pořadů daného roku v USA. Vrcholné pozice žebříčků Přátele neopustili ani během dalších sezón. Po skončení seriálu dostala postava Joeyho dostala vlastní spin-off. Ten byl ale po dvou sériích zrušen.

Seriál Přátelé můžete sledovat na kanálu Nova 2.