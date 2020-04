Seriály, ve kterých hráli, zná každý. Teď se herecké manželství rozpadlo

O rozchodu herců, kteří se v 90. letech objevili v mimořádně sledovaných seriálech, informoval deník Blesk. Konec vztahu mu potvrdili oba bývalí partneři. Rajchert uvedl, že důvody, proč se rozešli, nechce komentovat.

"Abych řekla pravdu, tak se k tomu nechci moc vyjadřovat. K tomu by se měl vyjádřit Petr. Samozřejmě je to strašná rána po devatenácti letech... Každý máme svobodnou vůli se rozhodnout. A i když se někdo rozhodne tak, jak to třeba nečekáte, musíte to i přesto přijmout. Jsem člověk, který raději bude žít v pravdě. Takže je to v pořádku. Neležím tady na zemi," uvedla Srncová.

Srncová podle Blesku nyní žije na chalupě. "Zaplaťpánbůh mám přátele, kteří mě podrží a se kterými se občas vidím, a za to jsem šťastná," dodala herečka.

Dcera divadelníka Jiřího Srnce a malířky Emmy Srncové se divákům nejvíce vryla do paměti rolí Rampepurdy v seriálu Bylo nás pět. S Rajchertem se seznámila při natáčení televizního filmu Policejní pohádky strážmistra Zahrádky. Po roce 2000 už příliš nehrála, věnovala se hlavně rodině a také malování. Oba partneři mají děti z předchozích vztahů.

Rajchert začal v roce 1989 hrát v kapele Starý hadry svého spolužáka z DAMU Michala Malátného, která se později přejmenovala na Chinaski. V roce 1992 si dal od hudby na dva roky přestávku, pak se ale ke kapele vrátil a zůstal do roku 2000. Na obrazovkách prorazil díky seriálu Život na zámku, kde hrál syna Tomáše Töpfera a Kateřiny Macháčkové.