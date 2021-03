Série explozí dynamitu v kasárnách v Rovníkové Guineji mají 98 obětí

Podle ministerstva obrany nedělní exploze na vojenské základně Nkoantoma v pobřežním městě Bata zranily nejméně 615 osob. Výbuchům předcházel požár.

S odvoláním na viceprezidenta Teodora Nguemu Obiang Manguea ministerstvo zdravotnictví vyčíslilo počet mrtvých na 98, což je více než trojnásobek dřívějšího počtu. Ze zraněných zůstalo hospitalizováno 299, napsalo ministerstvo na Twitteru.

Prezident Teodoro Obiang Nguema, přičítá nehodu nedbalosti související s manipulací s dynamitem a řekl, že výbuchy poškodily téměř všechny domy a budovy ve městě s více než 250 000 obyvateli.

Ministerstvo zdravotnictví Rovníkové Guiney na Twitteru uvedlo, že připravilo speciální tým složený z psychiatrů, psychologů a sester, kteří obětem poskytnou posttraumatickou péči. "Škody jsou nejen fyzické, ale i psychické," uvedlo ministerstvo. Televizní stanice TVGE ukázala viceprezidenta, jak navštěvuje nemocnici, kde se v pondělí léčily oběti.

