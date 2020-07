Letní koncerty na osvětlené Stezce korunami Stromů slibují romantický zážitek uprostřed Šumavy

To lze zažít jen v létě na Lipně. Stezka korunami stromů opět připravila na letní úterní večery koncerty všech žánrů a stylů. Atmosféra hudebního večera a osvícené Stezky je neopakovatelná a stojí za to ji zažít, a to nejen jednou.

Sérii koncertů zahájí rádiové hity Ondřeje Ládka alias Xindla X. Toho další týden vystřídají mladé dívky z Českého Krumlova z kapely Andromeda, následovat budou nahatí profesoři. Naked Professors, to jsou irské lidovky i britský folkrock z Českých Budějovic. Živulenky, Bonsai č. 3, The Greens a čistě dámské kapely Lakomá Barka a Vesna. Ti všichni rozezní koruny stromů, každé červencové a srpnové úterý.

Koncerty se odehrávají přímo na vyhlídkové věži a jsou v ceně vstupného na Stezku korunami stromů. Ta má v den konání otevřeno až do 23 hodin. Návštěvníci si tak dostatečně užijí zážitek z osvícené Stezky i z návratu zpět na centrální parkoviště. Poslední jízda lanovky je až v 23:15 hodin a jízda s výhledem na jezero jen umocní celkový večerní zážitek. Začátek koncertů je vždy ve 20.00 hodin.



7.7.2020 - XINDL X14.7.2020 - ANDROMEDA21.7.2020 - ŽIVULENKY28.7.2020 - NAKED PROFESSORS4.8.2020 - VESNA11.8.2020 - BONSAI Č. 318.8.2020 - THE GREENS25.8.2020 - LAKOMÁ BARKA

Nejen v Království lesa, na Stezce korunami stromů nebo při vyjížďkách po největším českém jezeře, ale i na výletech za zdejšími evropskými přírodními unikáty. Tady všude se můžete zaposlouchat do příběhů, které Šumava v této části své jižní části nabízí. Nechte se jimi vtáhnout a užijte si společně pohodu a klid.

Slyšíte?... To mňouká kočka divoká

Unikátní lesní hřiště Království lesa má nové obyvatele. Slyšíte? … to mňouká kočka divoká. Tento divoký kocouří mladík zdobí novou lesní zoo od zhruba poloviny března letošního roku. Kochat se můžete také pohledem na veverčími mláďata nebo dvojici puštíků. Stálicí jsou kozičky, které si můžete pomazlit. V čele stojí vždy kozlík Kája. Poznáte ho. Je nejmazlivější.

Lesní hřiště najdete pár kroků od Stezky korunami stromů, dostanete se sem buď lanovkou nebo Stezkabusem. Zaparkujete zdarma na centrálním parkovišti, kde si i v nových samoobslužných pokladnách koupíte vstupenky. Všechny atrakce v Království lesa jsou inspirované lesem nebo šumavskou přírodou. Dovádět tak můžete v Hradních stezkách lesních zvířat, najít cestu ven z bludiště loupežníka Godoše nebo dovádět na veverčí překážkové dráze.





Slyšíte?... To je zpět ptáčků na Stezce korunami stromů

Nejprve procházka šumavským lesem, který vás zcela pohltí a pak překrásný výhled na Šumavu, lipenské jezero, ale i Novohradské hory nebo Blanský les. Nejen to vás čeká na Stezce korunami stromů Lipno (proklik www.stezkakorunamistromu.cz), první v České republice.Při cestě vzhůru vás čekají nejen adrenalinové zastávky, ale i zajímavosti o šumavských ptáčcích, které tvoří ucelenou ptačí stezku. Dozvíte se zajímavosti o opeřencích, zjistíte, kde a jak hnízdí a prohlédnete si dokonce makety jejich hnízd, včetně vajíček. Na vyhlídkové věži se pak můžete zaposlouchat do ptačího zpěvu na unikátních ptačích hodinách. Dolů se pak svezete suchým tobogánem, jedním z nejdelších v České republice.

Čertova stěna, Poustevna Godoš a Čertovo kopyto





Na Lipně si můžete naplánovat výlety do šumavské divočiny. Jsou zde místa, která nenajdete jinde v Evropě. Pohled na přírodní krásy vás rozhodně uchvátí. Vydat se můžete například na Čertovu stěnu, kterou tvoří rozsáhlé kamenné moře. Zdejší pověst o čertovi inspirovala i skladatele Bedřicha Smetanu Nedaleko odsud je rezervace Luč, z vrcholu je neopakovatelný pohled na Lipno. Za návštěvu rozhodně stojí i přírodní poustevna loupežníka Godoše.





Těch aktivit zažijete na Lipně opravdu spoustu. Můžete se koupat, plavit se po Lipně nebo vzít kolo a vyrazit třeba k rakouským hranicím nebo kolem jezera. Váš výlet rozhodně začne na stránkách www.lipno.info, kde seženete další informace. Vyplatí se rozhodně registrovat se ve Věrnostním klubu Lipno.card, protože všechny zážitky budete mít výhodnější. Registraci provedete při prvním nákupu vstupenek na Stezku korunami stromů nebo do Království lesa na centrálním parkovišti v Lipně nad Vltavou nebo na www.lipnocard.cz