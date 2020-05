Sérii požárů u Jihlavy měl založit mladík. Soud ho poslal do vazby!

Pravděpodobný žhář z Batelova na Jihlavsku skončil ve vazbě. Jednadvacetiletý mladík nejdříve podle vyšetřovatelů v obci zapálil tři nemovitosti. Poté, co ho policisté dopadli a následně vyšetřovali na svobodě, založil někdo ve vesnici další požár.

Celkem má za poslední měsíc 21letý mladík podle všeho na svědomí už čtyři požáry v Batelově. Naposledy měl zapálit jednu z chat v pátek nad ránem. Bála se ho celá vesnice. "Bojíme se. Určitě to není příjemný pocit," shodují se obyvatelé Batelova.

Policistům se přitom přiznal, že už předtím zapálil dva rodinné domy a jednu chatu. Ti ho vyšetřovali na svobodě a také reportérům TV Nova se dušoval, že už nic podobného neudělá. "Chci se všem omluvit, dělal jsem to pod vlivem alkoholu. Slibuju, že se to už opakovat nebude, moc toho lituju," prohlásil mladík.

Jenže uplynuly dva týdny a v Batelově hořelo znovu. Policisty stopy dovedly znovu k němu. Byl opět opilý, nadýchal jedno promile. Navíc podle informací TV Nova bylo jeho oblečení cítit kouřem a byl i lehce popálený. "Zadrželi jsme muže, který je podezřelý, že tento požár založil," řekla policejní mluvčí Dana Čírtková.

"To je nebezpečný člověk, který by měl být izolovaný," prohlašují místní. Soudce mladíka poslal do vazby. Pravděpodobně projde také psychiatrickým vyšetřením, které má odhalit, zda netrpí nějakou duševní poruchou.

Za opakované porušování domovní svobody a poškozování cizí věci mu hrozí až tříleté vězení. Zaplatit bude muset i škodu. Ta se dohromady vyšplhala už na čtyři miliony korun.