Šest důležitých věcí, které i po roce epidemie covidu děláme stále špatně

Je to už rok, co byl v Česku nalezen první případ nákazy koronavirem. Po lockdownech i opětovných rozvolněních jsme se některé věci stále nenaučili dělat správně. Ať už se jedná o nošení roušek nebo mytí rukou. Redakce TN.cz se pokusila zmapovat ty nejčastější prohřešky.

Špatně nasazená rouška a manipulace s ní



Stále mnoho lidí neví, jak nosit roušku. Správně nasazená rouška by měla zakrývat jak ústa, tak i nos. Dalším problémem je nedostatečná výměna roušek. Jednorázovou roušku je po použití nutno vyměnit za novou. Bavlněné roušky lze opakovaně dezinfikovat a důkladně vyvařit. Je nutné, aby roušky byly ve vodě ponořené a voda se vařila minimálně pět minut. Lidé také nosí nedostatečně vrstvené roušky. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje pro textilní masky tři vrstvy, zatímco někteří vědci se zasazují o nošení respirátoru typu FFP2 a výše. V tomto článku na TN.cz se dočtete i o správné údržbě respirátorů.

Pozor, ať nenosíte roušku obráceně:



Nedostatečné mytí rukou a dezinfekce



Na začátku pandemie si všichni myli ruce o sto šest včetně všech nejmenších záhybů. Kdo to ovšem praktikuje až do dnešních dnů? Žádná studie, která by se právě hygieně rukou u Čechů věnovala, zatím není. Můžeme se ovšem domnívat, že Češi tak trochu v mytí rukou polevili. Odborníci se shodují, že bychom si měli mýt ruce minimálně 40 až 60 sekund. Neměli bychom zapomínat na omytí dlaní a hřbetu rukou až po zápěstí včetně prostoru mezi prsty. Poté je nezbytné ruce opláchnout vlažnou vodou a ruce si osušit. Lidé by ovšem neměli zapomínat ani na následnou dezinfekci rukou.

Podívejte se na reportáž TV Nova, jak si správně mýt ruce:



Domnívat se, že pokud jsme venku na "čerstvém vzduchu", jsme před nákazou chráněni



Ačkoli je prokázáno, že šance na přenos viru výrazně klesají při pobytu venku, neznamená to, že například procházky s přáteli v parku jsou zcela bez rizika. I venku bychom se tedy pro vlastní bezpečí i pro bezpečí okolí měli chránit rouškou či respirátorem. Zvlášť pokud jsme v blízkosti dalších lidí. Měli bychom také dodržovat dostatečné rozestupy mezi ostatními. O dalších 'zarušených' prostředků proti koronaviru se dočtete v tomto článku na TN.cz.



Promíchávání různých věkových skupin



I když oproti jarní vlně došlo k nárůstu mladých lidí, kteří chytili covid, stále je méně pravděpodobné, že by mladí lidé potřebovali intenzivní péči či hospitalizaci. Problém ovšem může nastat, pokud mladí koronavirus chytnou, že ho zavlečou například ke svým rodičům či prarodičům. Je proto nezbytné omezit kontakty se staršími věkovými skupinami na minimum, a i při rodinných návštěvách nosit roušky či ještě lépe respirátor.



Přílišné důvěřováním svým přátelům



Studie provedená na více jak pětiset Američanech zjistila, že čtvrtina z nich lže o svých sociálních kontaktech. A celkem 34 procent všech respondentů uvedlo, že když jim bylo špatně, tak před svými známými zatajovali příznaky nemoci. Koronavirus je totiž velice choulostivá věc, a tak i kamarádi se mezi sebou stydí přiznat, že se například necítí dobře. Vždy bychom tak měli mít na mysli, že pokud se necítíme fit, měli bychom raději zůstat doma a nescházet se s ostatními, aby se virus nešířil dál.



Věříme, že vakcína všechno vyřeší



Někteří lidé se domnívají, že po vakcinaci velké části společnosti už tu virus nebude a život se vrátí do časů, jako byl před pandemií. Nemusí tomu ovšem tak být. Již nyní víme, že existuje mnoho mutací koronaviru a vakcíny na ně nemusí být dostatečně účinné. Někteří lékaři se také domnívají, že vakcína po čase může "oslabit" a bude tak nutné vakcinovat každoročně, tak jak je to například u chřipky.