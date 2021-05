Šest měsíců místo tří. Imunita uznávaná po covidu se má v Česku prodloužit

Vláda zvažuje prodloužení uznané imunity proti covidu-19. Ti, kteří nemoc prodělali, budou považováni za imunní po dobu šesti měsíců místo dosavadních tří. Lidé, kteří se vyléčili v březnu, by se tak během léta nemuseli při návštěvě kadeřnictví, zahrádek restaurací nebo divadel prokazovat negativním testem. Také by jim to usnadnilo cestování.

Slovinsko, Německo nebo například Chorvatsko. Tam už mají půlroční ochranné lhůty po prodělání nemoci. Teď o 180 dnech místo 90 uvažuje i Česká republika.

"Vedeme diskuze i v rámci odborných skupin tak, abychom to u nás mohli s klidným srdcem povolit. Jednotlivé země už nám dávají příklad, abychom byli tu dobu schopni prodloužit na 180 dnů, ale rozhodnutí bude přicházet v následujících několika týdnech," sdělil ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

Stěžejní podle něj nyní budou populační studie, které zkoumají, jak vysoké je po prodělaném onemocnění riziko nákazy a kolik lidí se může nakazit podruhé.

Odborníci možné prodloužení uznané imunity vítají. "Celý ten systém byl nastaven v době, kdy jsme ještě nevěděli, jak dlouho ty protilátky budou přetrvávat a byl nastaven poměrně konzervativně na tři měsíce. Teď už jsou k dispozici nejenom studie, ale i data z praxe," zmiňuje epidemiolog Roman Prymula.

A právě data "z terénu" prý ukazují, že protilátky v těle většiny lidí zůstávají déle než 90 dní po prodělání nemoci. "Je tady dánská studie, která ukazuje, že v podstatě valná většina lidí ve věku pod 65 let, kolem 80 %, má protilátky dále. U vyšší kategorie je to méně. Na základě těchto údajů jednoznačně doporučujeme, aby se ten interval prodloužil na 180 dnů v tuto chvíli," má jasno Prymula.

Podle dánské studie se opětovně nakazilo zhruba jedno procento lidí. "Ta ochrana, která vzniká proděláním nemoci, je trvalejší, než se původně myslelo. Ta změna asi musí být i v souladu s tím, jak k tomu budou přistupovat i jiné země. Alespoň pro účely cestování," zamýšlí se imunolog Václav Hořejší.

Právě kvůli cestám do zahraničí by lidé prodloužení ochranné lhůty uvítali. "Já teda osobně jsem naočkovaná, takže si myslím, že to pro mě bude dobré, ale pro ty, kteří neměli tu možnost, tak určitě by to bylo pro ně vhodné," řekla štábu TV Nova jedna z oslovených.

Těm, kdo nemoc v posledních 90 dnech prodělali, se také kvůli množství protilátek v těle doporučuje odklad termínu očkování. Prodloužení doby na 180 dní by podle odborníků mohlo přispět k rychlejšímu získání takzvané kolektivní imunity.

"Když se ti lidé, kteří to prodělali, nebudou potřebovat chránit tak urgentně, tak rychle tím očkováním, tak se dostane dřív na ty ostatní, kteří tu nemoc neprodělali. A celkově se bude zvyšovat ta odolnost v celé populaci," popsal Hořejší.

Podle odborníků není vyloučeno, že se bude v budoucnu ochranná lhůta po prodělání nemoci na základě nových studií ještě prodlužovat.

O prodloužení délky imunity se rozhodne v následujících týdnech, řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger: