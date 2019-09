Šest radarů v Praze nefunguje tak, jak by mělo! Řidičům nehrozí pokuty

Některé radary na měření rychlosti v Praze nefungují tak, jak by měly. Řidičům tedy nehrozí pokuty, které by jinak dostali. Podle našich informací jde o nejméně šest radarů na nejvytíženějších místech. Zatímco náměstek pro dopravu tvrdí, že to není problém, podle opozice ohrožena bezpečnost v Praze.