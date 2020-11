Osm zraněných po střelbě v obchodním domě ve Wisconsinu! Střelec je na útěku

Incident začal asi ve 14:50, kdy byli policisté přivoláni k případu aktivního střelce v obchodním domě ve Wauwatosa, asi 7 mil severozápadně od Milwaukee.

Svědci, kteří se nacházeli poblíž uvedli, že slyšeli 10 až 20 výstřelů. Podle jejich výpovědí střílel bílý muž ve věku 20 až 30 let. "Když dorazila pohotovostní jednotka, střelec již na místě nebyl," řekl policejní šéf Barry Weber.

Při střelbě bylo zraněno sedm dospělých a jeden mladistvý. Všichni byli následně převezeni sanitkami do nemocnic v okolí. Nikdo ze zraněných podle všeho nebyl v bezprostředním ohrožení života.

Heres what it looks like here at Mayfair Mall, large police presence and K-9s are here too @CBS58 pic.twitter.com/UrktgcZODR