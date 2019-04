Šestiletý Alex je těžce nemocný. Dva kamarádi mu chtějí pomoct

Dva kamarádi Honza a Roman se rozhodli přejít celou republiku napříč, aby pomohli malému Alexovi, který je vážně nemocný. V pouhých šesti letech mu lékaři diagnostikovali 23 různých nemocí. Na své cestě chtějí mladí muži šířit Alexův příběh a získat co nejvíc peněz na léčbu a rehabilitaci chlapečka.

Alex oslavil teprve šesté narozeniny, osud se s ním ale v jeho doposud krátkém životě vůbec nemazlil. "Narodil se předčasně, první půl rok života strávil v nemocnici. Je nevidomý, částečně neslyší, jsou u něj diagnostikovány více než dvě desítky nemocí," uvedla mluvčí policie Daniela Vlčková.

Právě z řad policistů pochází jeden z hrdinů, který se chlapci a jeho rodině snaží jejich těžký život alespoň trochu usnadnit. Policista Honza a jeho kamarád Roman se proto rozhodli projít pěšky napříč Českou republikou, aby Alexovi pomohli.

"Jejich cesta začne v nejzápadnějším bodě poblíž Aše a povede přes Karlovy Vary, Beroun, Čáslav, Litomyšl, Mohelnici, Olomouc, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Třinec, Jablunkov a končit bude v Bukovci," dodává Vlčková.

Muži chtějí při svém putování šířit příběh malého chlapce a získat co nejvíc finančních prostředků na jeho léčbu a rehabilitaci. "Přáli bychom si získat co nejvíc peněz, které by pomohly Alexovi i jeho rodičům, kteří se o něj starají 24 hodin denně," uvedli pořadatelé na facebooku, kde vytvořili oficiální událost.

"Tento náročný pochod započne dne 1. 5. 2019 v nejzápadnějším bodě. Máme v plánu tuto trasu dlouhou 620 kilometrů zajít během 12 dní, ale je nám jasné, že si sáhneme na dno svých fyzických i psychických sil," napsali muži.

Pomoci Alexovi s tvrdým osudem můžete i vy zasláním finančního příspěvku na transparentní účet 2200443710/2010 s variabilním symbolem 1234, který vede Charita Jablunkov.