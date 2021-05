Sestra okrádala seniory v domově důchodců, brala šperky i hotovost

V pečovatelském domě u Českých Budějovic řádila sestra, která podle policie okrádala seniory o zlaté šperky i hotovost přímo z peněženek. Kriminalisté na to přišli, když ji sledovali do zlatnictví, kde se svůj lup snažila prodat. Na úkor seniorů si do té doby přišla na téměř 50 tisíc korun. Obvinili ji z porušování domovní svobody a pokračujících krádeží.