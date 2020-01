Sestřelení letadla Íránce rozzuřilo. "Smrt lhářům!" skandovali v ulicích

Íránci, především studenti, se shromáždili u univerzit Šarif a Amir Kabir, aby vzdali hold obětem letecké tragédie, při které ve středu zahynulo všech 176 lidí na palubě boeingu letícího z Teheránu do Kyjeva.

Jenže jak informuje BBC, pokojná vzpomínková akce se během sobotního večera zradikalizovala a hněv shromážděných se obrátil proti vedení země.

O demonstraci výjimečně informovala i místní tisková agentura Fars, podle které přibližně tisícovka lidí vykřikovala protirežimní slogany a trhala portréty generála Kásima Sulejmáního, který zahynul minulý týden při americkém náletu.

Studenti mimo jiné volali po tom, aby lidé zodpovědní za zkázu civilního boeingu byli pohnáni ke spravedlnosti. Stejně jako ti, kteří sestřelení letadla íránskou armádou kryli.

"Nejvyšší vůdce, rezignuj," zněl například jeden ze sloganů namířený proti ajattoláhovi Chameneímu. Jiný pokřik sliboval "smrt lhářům."

Podle Fars policie protesty rozehnala, videa ze sociálních sítí ukázala, že k tomu policisté nejspíš použili i slzný plyn.

Demonstrace neunikla pozornosti amerického prezidenta Donalda Trumpa, který na twitteru protestující podpořil nejen ve své rodné angličtině, ale také v perštině.

To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage.