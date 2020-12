Sestřičku očkovali, vzápětí omdlela před kamerou. "S vakcínou to nesouvisí," potvrdila

Rozhodnutí o tom, že 30letá zdravotní sestra Tiffany Doverová z nemocnice v Tennessee, bude veřejně očkována a o své zkušenosti promluví na kameru, nebylo rozhodně nejlepší. Mladá žena totiž už v minulosti měla problémy s omdléváním a její kolaps po příjmu vakcíny se tak dal očekávat. Naštěstí byli v její bezprostřední blízkosti další dva její kolegové, kteří včas zasáhli. O případu, který se stal v nemocnici v Chattanooga v Tennessee, informoval portál Washington Times.

Tiffany se nechala očkovat, poté začala mluvit s reportéry o důležitosti očkování. "Je to opravdu… Omlouvám se, motá se mi hlava, omlouvám se,“ po jedné z otázek ale nemohla najít správná slova, chytila se za hlavu a ustoupila od mikrofonu. Po dvou krocích ztratila vládu nad svým tělem a sesunula se k zemi. Jejímu pádu zabránili přítomní kolegové, kteří ji zachytili.

Tiffany Dover, a nurse in the Covid-19 unit passes out on live TV after taking vaccine in Chattanooga, Tennessee.



She is feeling better. #COVID19 #vaccine #Tennessee

pic.twitter.com/Bq2IAvAYwL