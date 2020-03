Zpověď sestřičky: "Nemáme ochranu, musíme k pacientům a Itálii zapřou!"

Po celé České republice jsou nemocní lidé, kteří potřebují každodenní péči. Tu zajišťují tisíce sestřiček. V současné době jezdí i do domácností, které jsou v karanténě kvůli koronaviru. Sestřičkám ale chybí například respirátory, které by je ochránily před nákazou. Problémy tak mohou mít nejen ony, ale i starší lidi, které často ošetřují.

Na redakci TN.cz se obrátily sestřičky, které poskytují pomoc nemocným lidem v domácí péči. Jedná se například o onkologické pacienty, lidi s Alzheimerem nebo o pacienty s bércovými vředy. Sestřičky jezdí do těchto domácností každý den. Pomáhají s převazem vředů, dávají injekce, léky nebo měří fyziologické funkce.

Používají sice rukavice a dezinfekční prostředky, ale nemají respirátory. Podle nich stát tak nemyslí na první linii, která se dostane do kontaktu s pacienty s koronavirem. Většina pacientů se jim například svěří s tím, že jejich příbuzní byli v Itálii. Sestřičky se tak mohou nakazit, aniž by o tom měly tušení. A poté nemoc přenést dál.

"Mluví se o tom, jak záchranka má obleky, všem se dává najevo, jak se situace okamžitě řeší. Ale přitom sestry v domácí péči nemají žádné respirátory. Roušky jsou na nic. Zajistíme jen to, abychom na pacienta něco nepřenesly... Nám nikdo nic nedal, neřekl," svěřila se TN.cz jedna ze sestřiček.

Respirátory si nemohou samy koupit, jelikož by to bylo nákladné. Je potřeba, aby jim je někdo zajistil. "Nejvíc mě štve, že všichni říkají, jak je vše podchycené, ale není. Tisíce sester nedostaly nic. My to chytneme a pak to budeme šířit, aniž bychom chtěly," pokračovala.

Sestřičky musí do rodin jezdit a starat se o pacienty. I v případě, že budou v domácí karanténě. "Nemůžeme jim říct, my nepřijedeme, jelikož vaše rodina byla v Itálii. Na tu první linii nikdo nemyslel. Na sestřičky, které musí k pacientům, z 90 % jsou to senioři. Ale ty rodiny do ciziny jezdí a vy do těch rodin jezdíte dál. A nevíte, jestli byly v Itálii nebo nebyly. Polovina rodin vám to zatluče," vysvětlila sestřička.

Ona sama kvůli koronaviru nepanikaří, jelikož je to pro ni jako běžná chřipka. Starší lidé jsou na tom hůř. "Ale pro seniory to chřipka není. Mají dýchací problémy, cukrovku, mohou na to umřít. Já pak budu jezdit od pacienta k pacientovi, a i když nebudu mít příznaky, můžu k nim jezdit a šířit to," doplnila.





