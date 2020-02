Sestry z Ruska rozdělila válka, setkaly se po neuvěřitelných 78 letech

Když se letos 94letá Rosalina a 92letá Julie po 78 letech poprvé uviděli, obě propukly v pláč, padly si do náruče a nešetřily polibky. "Julinko, o můj Bože," vyhrkla dojatá Rosalina. "Pamatuji si Rosu jako mladé děvče, a nyní je z ní stará paní," prohlásila rovněž dojatá Julie. Informaci přinesl portál Daily Mail.



Patnáctiletá Rosalina pracovala ve stalingradské (dnes Volgograd) továrně na tanky, kterou jednoho dne bombardovala nacistická Luftwaffe. Rodina včetně její mladší sestry Julie si myslela, že Rosalina při náletu zemřela. Jenže dívka v továrně nebyla, tou dobou se nacházela na evakuační loď na druhý břeh Volhy.







Jenže ani tam neunikla letcům Luftwaffe. Loď byla zasažená, výbuch ji smetl do řeky. "Téměř se utopila, ale jeden z vojáků ji vytáhl," popsal Rosalinin syn. Dívka nakonec musela ujít stovky kilometrů do Saratovy, odkud ji poslali do uralského Čeljabinsku, kde pracovala v jiné továrně na tanky.

Rosalina (vlevo) a Julie (vpravo) za svých mladých let:



Julii a zbytek žen z rodiny také nakonec ze Stalingradu evakuovali do sovětské Střední Asie. Rosalina po příbuzných nikdy nepřestala pátrat, její možnosti ale byly velmi omezené.

Podívejte se na záznam ze shledání:

Rosalina se nakonec vdala a má dvě děti. Julia se po válce přestěhovala do Penzy v Povolží, kde se stala učitelkou. Obě ženy se nakonec setkaly prostřednictvím ruského portálu, kde rodiny roztržené válkou mohou hledat své příbuzné. V pátrání pomohla i ruská policie, která ověřovala adresu a identitu obou žen.







Válka se na rodině silně podepsala. Otec Pavel a bratr Jurij zřejmě padli na frontě, matka Olga zemřela hlady ve Střední Asii a sestra Galina, Rosalino dvojče, podlehla tyfu.