Ševčík za vraždu pykal 30 let, lidé mu poslali desítky tisíc! Už má kde bydlet

V nevinu Romana Ševčíka, který si odpykal 30 let za vraždu, věří tisíce lidí. Stovky z nich se rozhodly přispět mu na živobytí, na transparentní účet přišlo téměř 300 tisíc korun. Ševčík díky tomu neskončil na ulici a už má nejnutnější vybavení bytu.

Roman Ševčík se dostal na svobodu na začátku března. Ve vězení a ústavech strávil posledních 30 let, a tak pro něj návrat do běžného života nebyl snadný. Z toho důvodu se rozhodl spolek Šalamoun zřídit Ševčíkovi transparentní účet, kam by mohli přispívat lidé, kteří věří v jeho nevinu.

Díky nim si mohl Ševčík pronajmout byt, za který měsíčně dává 11 tisíc korun. Bylo nutné také zaplatit kauci ve výši 22 tisíc korun. Jeho jediným příjmem kromě zřízeného konta je díky průkazu těžkého postižení částečný invalidní důchod ve výši necelých 6500 korun měsíčně.

Propuštěný muž už si mohl díky sbírce pořídit také nejnutnější vybavení bytu. Koupil si například postel, pračku nebo vysavač a televizi, v současnosti podle spolku Šalamoun vybírá sedačku. Lidé na transparentní účet poslali už 285 tisíc korun, zbývá na něm zhruba o 100 tisíc méně.

Ševčík by také chtěl očistit své jméno, domáhá se proto nového procesu. V roce 1990 byl za dvojnásobnou vraždu a pokus o další dvě odsouzen k 21 letům vězení, následovalo 10 let v psychiatrické léčebně. Ševčík od začátku tvrdí, že je nevinný.

Podle spolku Šalamoun byl Ševčík odsouzen i přesto, že příbuzní, kteří vypovídali jako svědci, uvedli, že byl v době vraždy své babičky a tety desítky kilometrů daleko. Ševčík se ale k činu přiznal, údajně pod nátlakem vyšetřovatele, který ho měl bít.





Podívejte se na reportáž TV Nova: