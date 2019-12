Severní Korea odpálila další raketu. Provedla tím "významný test"!

Severní Korea provedla raketový test na základně Sohe, který označila za "velice důležitý". Základnu využívá k testování odpalovacích zařízení, která vynáší rakety do vesmíru. Není však jasné, jaké konkrétní zařízení bylo testováno.

Zprávu o výsledcích testu vzal na vědomí Ústřední výbor vládnoucí komunistické strany. Bližší údaje o testování zařízení úřady nezveřejnily. Údajně by však měl test posloužit k posílení strategického postavení země. Agentura KCNA test označila za úspěšný test "velkého významu".

Základna Sohe byla zřízena v roce 2008. KLDR se podařilo poprvé vynést do vesmíru raketu Unha-3 až o čtyři roky později. Raketa tenkrát vynesla na orbitální dráhu Země družici. Další raketu se satelitem odpálila KLDR ze Sohe v roce 2016. V obou případech země čelila velké mezinárodní kritice.

OSN navíc zakázala Pchjongjangu jakékoli testy raketových technologií dlouhého doletu. Podle OSN je vynesení družice jen zástěrkou k testování technologií pro mezikontinentální balistické střely, které by mohly v budoucnu nést jaderné hlavice. Balistické střely se totiž podobný tvar a motory, jako rakety.

"Pokud se skutečně jednalo o test motoru pro novou střelu na tuhé nebo kapalné palivo, je to jen další námka toho, že se dveře otevřené diplomacii rychle zavírají, nejsou-li již zavřené," řekl podle webu The Guardian odborník na jaderné zbraně Vipin Narang, podle kterého KLDR se chce světu ukázat, co má v novém roce očekávat.