Sex ve městě bude pokračovat! Jedna herečka se ale nevrátí

Nová kapitola legendárního seriálu se bude jmenovat And Just Like That (Prostě jen tak). Před kamerou se společně objeví Sarah Jessica Parkerová (Carrie), Cynthia Nixonová (Miranda) a Kristina Davisová (Charlotte). Herečky ztvární stejné role jako v letech 1998 až 2004.



Pokračování bude mít deset dílů a natočí ho HBO Max. Každá epizoda by měla být zhruba půl hodiny dlouhá. Výroba nových dílů by měla začít už na konci jara.



Informaci o nových dílech potvrdily i samotné herečky. "Všechno je možné. Tohle je New York," uvedla Cynthia Nixonová na Twitteru, kde sdílela i upoutávku na nový seriál.



Proč se v seriálu neobjeví Kim Cattrallová, není jasné. V minulosti ale herečka uvedla, že se do seriálu vrátit nechce.

Cynthia Nixonová v září naznačila, že by do seriálu místo Samanthy mohla přijít jiná postava. "Hodně lidí, včetně Kim Cattrallové, mluví o tom, že pokud by měla přijít čtvrtá žena, tak by měla být jiné barvy pleti. A já si myslím, že by to bylo úžasné," řekla Nixonová webu Eonline.

Úspěšný seriál Sex ve městě měl celkem šest sérií, které byly poprvé odvysílány v letech 1998 až 2004. Získal šest cen Emmy a osm Zlatých glóbů. Po konci seriálu následovaly dva filmy, a to v letech 2008 a 2010.

Sarah Jessica Parkerová v seriálu Sex ve městě.