Sexy královna sociálních sítí: Kardashianka slaví čtyřicátiny

Americká podnikatelka a manželka rappera Kanyeho Westa Kim Kardashianová je známá především svými křivkami. Dnes slaví čtyřicáté narozeniny. Její kariéra televizní hvězdy začala již v roce 2007, kdy se objevila v seriálu "Keeping Up with the Kardashians" spolu se svou rodinou. Od té doby hrála v řadě seriálů, získala miliony sledujících na sociálních sítích a podpořila řadu kosmetických a módních produktů. Podle každoročního žebříčku časopisu Forbes se Kardashianová nachází mezi sty nejbohatšími podnikatelkami, její jmění se odhaduje na více než 16 miliard korun. Na průřez záběrů z jejího života se podívejte na videu.